Аккаунт Анны Заворотнюк атаковали боты

На дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк было совершено нападение. В социальных сетях девушку атаковали боты, пишет издание «7дней».
Анна Заворотнюк столкнулась с этим впервые, поэтому довольно эмоционально все восприняла. Ей даже пришлось закрыть свою страничку от посторонних. Девушка не сомневается – у нее явно есть недоброжелатель.
«Я не понимаю, для чего это, но я, наверное, в ближайшее время закрою страницу, потому что у меня никогда такого не было. Я слышала про атаки ботов, но не сталкивалась. Не думала, что у меня есть какие-то враги в этом плане», – не выдержала модель.
Ни Заворотнюк, ни ее подписчики не понимают, кому могло быть выгодно так вероломно врываться в ее жизнь. Она ведет закрытый от публики образ жизни и не влезает в скандалы. Возможно, кто-то хочет подпортить девушке карьеру, поскольку она ограничена социальными сетями.
- * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ