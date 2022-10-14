Аккаунт Анны Заворотнюк атаковали боты

«Я не понимаю, для чего это, но я, наверное, в ближайшее время закрою страницу, потому что у меня никогда такого не было. Я слышала про атаки ботов, но не сталкивалась. Не думала, что у меня есть какие-то враги в этом плане», – не выдержала модель.