Акция в поддержку России проходит в столице Черногории Подгорице и приморском городе Бар, сообщает портал In4s.

Люди, которые собрались поддержать Россию в непростой ситуации, пришли с плакатами с надписью «Молись богу, держись России», а также флагами России и Сербии. Также к акции присоединились байкеры. Собравшиеся люди скандировали «Россия! Россия!» и зажигали файеры. Аналогичная акция прошла и в приморском городе Бор.

Ранее 27 и 28 февраля акции в поддержку России прошли во втором по величине городе Черногории Никшиче и соседней Сербии. Так граждане Черногории и Сербии выразили свою поддержку России в борьбе с неонацизмом.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и помощи Донбассу в защите от агрессии ВСУ. Он подчеркнул, что Кремль не намерен оккупировать чужие территории, передает RT. Также, по его словам, мера была вынужденной, так как Киев не оставил других вариантов реагирования на созданную России угрозу.

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