Акция в поддержку России проходит в столице Черногории

Акция в поддержку России проходит в столице Черногории Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Акция в поддержку России проходит в столице Черногории Подгорице и приморском городе Бар, сообщает портал In4s.

Люди, которые собрались поддержать Россию в непростой ситуации, пришли с плакатами с надписью «Молись богу, держись России», а также флагами России и Сербии. Также к акции присоединились байкеры. Собравшиеся люди скандировали «Россия! Россия!» и зажигали файеры. Аналогичная акция прошла и в приморском городе Бор.

Ранее 27 и 28 февраля акции в поддержку России прошли во втором по величине городе Черногории Никшиче и соседней Сербии. Так граждане Черногории и Сербии выразили свою поддержку России в борьбе с неонацизмом.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и помощи Донбассу в защите от агрессии ВСУ. Он подчеркнул, что Кремль не намерен оккупировать чужие территории, передает RT. Также, по его словам, мера была вынужденной, так как Киев не оставил других вариантов реагирования на созданную России угрозу.

 
загрузка...
 
акции в поддержку россии Донбасс сербия Украина черногория
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru