    В тренде

    Академик Зверев призвал участников парада Победы использовать СИЗ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Академик Зверев призвал участников парада Победы использовать СИЗ

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Российским гражданам в случае посещения праздничных мероприятий 9 мая стоит использовать средства индивидуальной защиты. Об этом в интервью ТАСС заявил научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев.

    По его словам, во время парада Победы и шествия «Бессмертный полк» избежать тесных физических контактов с окружающими не получится. Поэтому непривитые и непереболевшие люди должны использовать медицинские маски во избежание заражения.

    «Я посоветовал бы, если человек идет на мероприятия и еще не болел коронавирусной инфекцией, надеть маску», — сказал Зверев.

    Вместе с тем не стоит налегать на противовирусные препараты. По словам специалиста, лекарств, оказывающих воздействие на коронавирус, кроме известных вакцин, нет.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »