Академик Зверев призвал участников парада Победы использовать СИЗ

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Российским гражданам в случае посещения праздничных мероприятий 9 мая стоит использовать средства индивидуальной защиты. Об этом в интервью ТАСС заявил научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев.
По его словам, во время парада Победы и шествия «Бессмертный полк» избежать тесных физических контактов с окружающими не получится. Поэтому непривитые и непереболевшие люди должны использовать медицинские маски во избежание заражения.
«Я посоветовал бы, если человек идет на мероприятия и еще не болел коронавирусной инфекцией, надеть маску», — сказал Зверев.
Вместе с тем не стоит налегать на противовирусные препараты. По словам специалиста, лекарств, оказывающих воздействие на коронавирус, кроме известных вакцин, нет.