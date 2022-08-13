Академик РАН преподал немецкому евродепутату урок истории после обидных слов о россиянах

Академик РАН Сергей Глазьев преподал немецкому евродепутату Сергею Лагодинскому урок истории, ответив на антироссийский выпад политика, передает «Царьград».
Выходец из Советского Союза Лагодинский, представляющий интересы ФРГ, поддержал идею лишить россиян возможности оформлять шенгенские визы. По его словам, пока на Украине идет спецоперация, граждан России нельзя пускать «полюбоваться Дрезденом».
Немецкий депутат Европарламента переехал в Германию еще в 1993 году и, судя по всему, забыл историю своей родины, считает Сергей Глазьев. Он напомнил, что в 1945 году британская авиация сравняла с землей тот самый Дрезден, погубив десятки тысяч мирных граждан, хотя в этом уже не было никакой военной необходимости. Восстановлением города занимался именно СССР.
«Это было преддверие Хиросимы. Там был точно такой же огненный шторм, который унес жизни десятков тысяч человек. То есть такой плотности бомбометания, как в Дрездене, не было нигде. Дрезден весь заново построен Советским Союзом. Это же всем известно», — констатировал академик.
Далеко не все депутаты Европарламента разделяют мнение о необходимости лишить россиян возможности приезжать в ЕС. Так, представляющая Эстонию парламентарий Яна Тоом полагает, что эта мера напоминает «слабоумие».