Немецкий депутат Европарламента переехал в Германию еще в 1993 году и, судя по всему, забыл историю своей родины, считает Сергей Глазьев. Он напомнил, что в 1945 году британская авиация сравняла с землей тот самый Дрезден, погубив десятки тысяч мирных граждан, хотя в этом уже не было никакой военной необходимости. Восстановлением города занимался именно СССР.