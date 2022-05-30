Академик РАН Онищенко назвал вакцинацию от обезьяньей оспы преждевременной

Иммунизация против оспы обезьян в России преждевременна, поскольку в стране нет этого вируса. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Сегодня я уверен, что пока вакцинировать не нужно, пока предпосылок к тому, что эта оспа обезьян будет распространяться в таком виде, нет», — приводит слова Геннадия Онищенко РИА Новости.
Академик РАН уточнил, что несмотря на отсутствие в России оспы обезьян, нужно подготовиться к началу массового производства вакцины. Дело в том, что способы распространения обезьяньей оспы по миру остаются не до конца изученными.
К примеру, во Франции количество подтвержденных случаев обезьяньей оспы выросло более чем в два раза — с 7 до 16 случаев. Однако министр здравоохранения Франции Брижитт Бургиньон вероятность вспышки отрицает, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала на 29 мая более 250 случаев оспы обезьян в разных государствах. При этом было зафиксировано ни одного летального исхода, поэтому в ВОЗ называют риски распространения оспы обезьян умеренными, передает телеканал «360».