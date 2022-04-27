AK400 — новый компактный процессорный кулер DeepCool с четырьмя тепловыми трубками и прямым контактом

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Компания DeepCool объявила о выпуске AK400 – о выпуске нового компактного кулера для процессора, который обеспечивает высокую мощность рассеивания тепла для своих размеров

Новая модель DeepCool, по заявлениям производителя, отличается широкой совместимостью с различными типами процессорных разъёмов (LGA1700/1200/1151/1150/1155, а также AM4 для решений AMD).

При этом AK400 обеспечивает эффективное охлаждение с минимальным уровнем шума. При максимальной нагрузке заявленный уровень шума составляет менее 29 дБ(А) благодаря высокопроизводительному вентилятору с подшипником FDB и управлении при помощи ШИМ.

Усовершенствованный отвод тепла осуществляется благодаря четырём медным тепловым трубкам с монтажом в виде прямого контакта. Подобная реализация, по задумке инженеров DeepCool, должна и эффективно отводить тепло от процессора и рассеивать его через башню радиатора с матричным дизайном алюминиевых рёбер.

Компактные размеры охладителя обеспечивает большую совместимость с другими компонентами и позволяют установку в корпуса шириной 155 мм и более. Благодаря съемной верхней крышке AK400 может быть установлен в ITX-решения шириной от 153 мм. Кроме того, радиатор шириной 45 мм обеспечивает необходимое пространство для свободной установки оперативной памяти.

Рекомендованная розничная цена устройства в России – 2599 рублей.