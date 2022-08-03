Airbus отменила поставку 21 самолёта A350-1000 для Qatar Airways на фоне судебного разбирательства из-за ненадлежащего качества уже поставленных A350

Европейский авиастроительный консорциум Airbus отменил все запланированные по контракту поставки пассажирских самолётов A350 для авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Никаких официальных комментариев со стороны Airbus пока не поступало.





Европейский авиапроизводитель и катарский авиаперевозчик в настоящий момент ведут судебные разбирательства в связи с претензиями к качеству поставленных самолётов. В то время как Airbus признает наличие технических недостатков, в компании не считают, что они влияют на безопасность полетов. Вместе с тем, выглядят дефекты пугающе:

В апреле 2022 года суд Лондона отклонил иск Qatar Airways к Airbus по поводу отмены заказа на 50 самолётов модели A321 neo. Авиаперевозчик обратился в суд с требованием отложить отмену заказа до полного завершения судебного разбирательства, связанного с самолётами A350.

В конце декабря 2021 года Qatar Airways предъявила в британском суде иск Airbus, чтобы добиться проведения расследования в связи с повышенным износом композитного покрытия фюзеляжа самолётов A350. По утверждению корпорации, проблемы деградации поверхности авиалайнеров не являются структурными и связаны с условиями эксплуатации катарской авиакомпанией. Такая оценка была поддержана Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

Qatar Airways заказала у Airbus 21 самолёт A350-1000, и часть из них уже была готова к поставке. Они должны были пополнить парк, уже состоящий из 34 самолётов A350-900 и 19 самолётов A350-1000. Однако следует отметить, что большинство A350, имеющихся в распоряжении Qatar Airways, сейчас приземлены – из-за тех самых дефектов и в целях безопасности полетов.