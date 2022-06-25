Airbus откроет в Китае собственный исследовательский центр

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания Airbus создаст в китайском городе Сучжоу (восточная провинция Цзянсу) собственный исследовательский центр. Соответствующее соглашение было подписано накануне с индустриальным парком Сучжоу.





Открытие исследовательского центра направлено на продвижение долгосрочного сотрудничества Airbus с Китаем, а также укрепление присутствия компании на местном рынке. В его задачу войдет проведение исследовательских работ в области передовых технологий таких, как водородная энергетика и передовое производство, а также модернизация авиационной промышленности посредством цифровизации и искусственного интеллекта. Планируется, что он начнет свою работу в 2023 году.

В Airbus также заявили, что компания намерена разработать первый в мире коммерческий самолет с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Этот проект отвечает целям Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Как отмечается, производственная схема Airbus в Китае охватывает всю цепочку – от закупки сырья до создания малых компонентов и сборки крупных – для многих самолетов компании, включая модели Airbus A220, A320, A330 и A350.