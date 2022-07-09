Airbus A380 пролетел 14 часов с дырой в обшивке. Рейс Emirates успешно добрался из Дубая в австралийский Брисбен

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Современные самолеты демонстрируют потрясающую надежность – и, как демонстрирует инцидент, случившийся 1 июля текущего года, могут летать даже с дырой в обшивке. Airbus A380 провел в воздухе 14 часов и успешно добрался из Дубая в австралийский Брисбен с отверстием, которое хорошо видно на картинке ниже.
Как сообщается, обшивка разрушилась в результате взрыва покрышки, вызванной «технической неисправностью» во время полета. Неизвестно, когда именно образовалось «отверстие», но предполагается, что это случилось на 45 минуте полета.
«Сначала это было просто страшно. Бортпроводники поняли, что могло произойти что-то серьезное, и сразу же связались с кабиной», — описал инцидент в Twitter Эндрю Моррис, профессор английского языка в британском университете Лафборо. — «Вскоре после этого они вернулись к нормальной жизни. Их спокойное поведение обнадеживало — они знали, что это не катастрофа».
И действительно, никакой катастрофы не случилось, самолет приземлился в аэропорту назначения в штатном режиме.