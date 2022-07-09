Airbus A380 пролетел 14 часов с дырой в обшивке. Рейс Emirates успешно добрался из Дубая в австралийский Брисбен

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Современные самолеты демонстрируют потрясающую надежность – и, как демонстрирует инцидент, случившийся 1 июля текущего года, могут летать даже с дырой в обшивке. Airbus A380 провел в воздухе 14 часов и успешно добрался из Дубая в австралийский Брисбен с отверстием, которое хорошо видно на картинке ниже.





Как сообщается, обшивка разрушилась в результате взрыва покрышки, вызванной «технической неисправностью» во время полета. Неизвестно, когда именно образовалось «отверстие», но предполагается, что это случилось на 45 минуте полета.



А так выглядит целый Airbus A380

«Сначала это было просто страшно. Бортпроводники поняли, что могло произойти что-то серьезное, и сразу же связались с кабиной», — описал инцидент в Twitter Эндрю Моррис, профессор английского языка в британском университете Лафборо. — «Вскоре после этого они вернулись к нормальной жизни. Их спокойное поведение обнадеживало — они знали, что это не катастрофа».

И действительно, никакой катастрофы не случилось, самолет приземлился в аэропорту назначения в штатном режиме.