Air Lease Corporation спишет 27 самолетов в России стоимостью более 800 миллионов долларов

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Как пишет Газета.ru со ссылкой на публикацию агентства Reuters, американская лизинговая компания Air Lease Corporation приняла решение списать в России 27 самолетов стоимостью около 802 миллионов рублей. После введения санкций эти самолеты остались в России, и компания не думает, что сможет их когда-либо вернуть.

«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены [ранее] и которые остаются в России», — заявили в Air Lease Corporation. Компания владеет в России 21 самолетом, а еще шесть воздушных судов находятся в составе управляемого Air Lease Corporation авиапарка.

По оценкам Reuters, в России находятся более 400 самолетов, принадлежащих лизинговым компаниям, — их общая стоимость составляет около 10 миллиардов долларов.