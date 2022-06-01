Ахеджакова сообщила, кто распылил перцовый баллончик во время спектакля

Ранее в СМИ появилась новость о нападении на актрису Лию Ахеджакову. Сообщалось, что на актрису распылили содержимое перцового баллончика.
Инцидент произошел в театре «Современник» во время спектакля с участием Ахеджаковой. Однако сама артистка назвала эти новости в прессе ложью и провокацией. По словам звезды «Служебного романа», на нее никто не нападал.
«Какой-то человек нечаянно в фойе нажал свой баллончик и себе попал. Директор (театра) была в зале или в фойе, вызвали полицейского, но все обошлось. Слава богу, на меня не распыляли, ну как на сцену распылять – очень сложно попасть на сцену», — объяснила артистка в беседе с корреспондентом телеканала РЕН-ТВ.
Актриса добавила, что не пользуется социальными сетями. По словам Ахеджаковой, публикации от ее лица выкладывают посторонние люди, с которыми она судится.