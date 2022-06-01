Ахеджакова сообщила, кто распылил перцовый баллончик во время спектакля

«Какой-то человек нечаянно в фойе нажал свой баллончик и себе попал. Директор (театра) была в зале или в фойе, вызвали полицейского, но все обошлось. Слава богу, на меня не распыляли, ну как на сцену распылять – очень сложно попасть на сцену», — объяснила артистка в беседе с корреспондентом телеканала РЕН-ТВ.