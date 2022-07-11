Агутин отбился от пьяного фаната во время выступления в Миассе

Концерт Леонида Агутина в Миассе не обошелся без скандальной ситуации. На сцену прямо во время выступления забрался пьяный фанат, сообщает «Экспресс газета».
Певец не растерялся и оттолкнул неадекватного мужчину, который начал что-то говорить. Несмотря на то, что фанат был пьян и нарушил правила безопасности, мнения пользователей соцсетей о реакции Агутина разделились. Кто-то посчитал, что артист зря так поступил, а кто-то поддержал его.
«Кто знает, что там на уме у паренька. Где охрана только была?»;«А что такого преступного сделал парнишка? А этот ваш певец на каком основании ручонки распустил», — пишут они.