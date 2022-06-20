Агутин опроверг слухи об отъезде Ярмольника из России

Заслуженный артист России Леонид Агутин прокомментировал слухи об отъезде из России своего друга, актера Леонида Ярмольника.
В Сети появилась информация, якобы Ярмольник находится в Европе. Исполнитель поспешил заступиться за артиста, раскритиковав тех, кто распространяет слухи.
«Завтра играем с Леней бильярдный турнир в Москве. И вообще, видимся в столице не меньше чем раз в две недели. А этим лишь бы сказать что-нибудь ради хайпа дешевого», — цитирует Агутина «СтарХит».
По его словам, они часто встречаются с другом в российской столице. Напомним, отношение к спецоперации на Украине разделило звезд на два лагеря. Ряд артистов раскритиковали действия России и перебрались за рубеж, но большинство поддержали решение высшего руководства страны.