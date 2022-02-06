Агроном Шубина рекомендовала отказаться от магазинных грунтов для выращивания рассады

Агроном Шубина рекомендовала отказаться от магазинных грунтов для выращивания рассады Новости
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Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась советами для подготовки грунта под рассаду. Она рекомендовала отказаться от магазинных вариантов.

Специалист отметила, что грунт для выращивания рассады следует подготовить заблаговременно. Кроме того, не следует покупать его в магазине. Лучшим решением будет взять почву с огорода.

«Некоторые люди покупают грунт в магазине. Я считаю, это неправильно, и готовлю его заранее. Он может быть взят с огорода или подлеска», — сообщила Шубина в беседе с «Аргументами и фактами».

Лучшим местом для взятия земли агроном назвала полянки, где росли бобовые культуры. Смешать грунт следует в соотношении 1:1 с перегноем или огородной землей. Кроме того, можно добавить немного рыхлого торфа.

Для хранения почвы следует выбирать прохладные места. Например, балкон или улицу. Затем землю следует занести домой, чтобы она растаяла, а потом снова вынести на мороз. Такая процедура положительно влияет на структуризацию почвы. Не следует прожаривать ее, так как это убивает жизнь, которая находится в грунте.

 
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