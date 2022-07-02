Агрессивный таксист брызнул газом в лицо велосипедисту в Екатеринбурге

Велосипедист обратился в полицию Екатеринбурга с жалобой на водителя такси. На перекрестке улиц Чапаева и Декабристов автомобилист едва не наехал на заявителя, что и стало поводом для конфликта.
Мужчина на велосипеде сделал ему замечание. Разъяренный водитель догнал оппонента и стал распылять ему в лицо перцовый газ из баллончика, сообщило издание Е1.
Злоумышленник затем попытался скрыться. Велосипедист начал преследовать его в потоке машин. Таксист снова применил баллончик.
Недавно в Омске от действий водителя такси пострадала женщина. Автомобилист ударил ее и выкинул из салона вместе с младенцем, сообщил сайт «360».