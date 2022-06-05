Аграрии в Италии заявили о падении мировых цен на зерно

Мировые цены на зерно опустились до апрельского уровня после слов президента РФ Владимира Путина, что страна готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты. Такое заявление озвучила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
Речь идет о ценовом падении на порядка 10%. Помимо того, отмечает Coldiretti, уменьшились котировки и на фуражную кукурузу.
Владимир Путин накануне заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты, и может обеспечить его транспортировку через подконтрольные порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Он также назвал «блефом» обвинения Запада, что Москва пытается помешать вывозу украинского продовольствия, передает «ФедералПресс».