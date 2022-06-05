Аграрии в Италии заявили о падении мировых цен на зерно

Владимир Путин накануне заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты, и может обеспечить его транспортировку через подконтрольные порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Он также назвал «блефом» обвинения Запада, что Москва пытается помешать вывозу украинского продовольствия, передает «ФедералПресс».