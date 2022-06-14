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AgoraVox: Украина может уступить часть территорий по велению Запада

AgoraVox: Украина может уступить часть территорий по велению Запада
pexels.com

Запад, глядя на успехи России в спецоперации, может принудить Украину уступить часть территорий. Об этом пишет портал AgoraVox.

В качестве аргументов автор статьи обратил внимание, что западные и европейские СМИ все меньше стали распространять фейки о «неудачах» России. Не исключено, что военнослужащие РФ в скором времени разгромят остатки украинских силовиков, передает телеканал «360».

«Результат: все больше западных политиков призывают к “прекращению огня”, к “мирным переговорам” с Россией, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», — говорится в статье.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад поспособствовать возобновлению переговоров между Украиной и Россией. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Давосе.

Запад территориальные уступки Украина
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