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    Агония перед неминуемым: Сивков рассказал о незавидном будущем украинских солдат, брошенных офицерами ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Агония перед неминуемым: Сивков рассказал о незавидном будущем украинских солдат, брошенных офицерами ВСУ

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    Федеральное агентство новостей

    Множество украинских военных, которые добровольно сложили
    оружие, говорят о том, что их предали командиры, а сами они были отправлены на
    верную смерть. Военный эксперт Константин Сивков рассказал «Народным Новостям»,
    что украинская армия деморализована и находится на грани развала, о чем и
    говорят признания военнослужащих.

    Сложившие оружие украинские военные массово рассказывают о
    предательстве командиров. По словам украинцев, военное руководство бросает их и
    отправляет на верную гибель, не имея никакого плана.

    Сложивший оружие бывший военнослужащий Александр Таранец рассказал,
    что командование и офицеры национального батальона «Айдар»* (против членов
    организации в России возбуждены уголовные дела) бросили солдат еще
    в начале марта во время отступления. Мужчина отметил, что после ухода
    командования все оставшиеся солдаты бросили оружие и начали разбредаться.

    Агония перед неминуемым: Сивков рассказал о незавидном будущем украинских солдат, брошенных офицерами ВСУ
    Федеральное агентство новостей

    Показательный случай произошел в городе Северодонецке. Там,
    добровольно сдавшийся армии ЛНР украинский военнослужащий Владислав Бобровский лично
    столкнулся с подлостью командиров ВСУ, которые бросили свои отряды и сбежали
    при первой же возможности.

    «На службе в Северодонецке командование оставило нас одних, без связи. Потом я добровольно сложил оружие», — рассказал Бобровский.

    Попавший в плен украинский военный из 36-й бригады морской
    пехоты ВСУ раскрыл всю правду о действиях украинского командования. По его
    словам, решение о бегстве с завода «Ильича» в Мариуполе приняло именно высокое
    командование ВСУ.

    Агония перед неминуемым: Сивков рассказал о незавидном будущем украинских солдат, брошенных офицерами ВСУ
    Федеральное агентство новостей

    Рассказал о предательстве военного руководства ВСУ и британский
    наемник Шон Пиннер, штурмовик 36-й бригады. По его словам, командиры намеренно
    отправили его и других служащих в местность, где находились российские военные,
    прекрасно зная, что есть риски для жизни.

    «Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился. Я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — рассказал Пиннер.

    Агония перед неминуемым: Сивков рассказал о незавидном будущем украинских солдат, брошенных офицерами ВСУ
    Федеральное агентство новостей

    Заместитель президента Российской академии ракетных и
    артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал «Народным
    Новостям», что среди украинских военных сплошь и рядом слышны разговоры о
    предательстве командиров. По словам эксперта, это является верным признаком
    развала армии Украины, которая мечется в агонии перед неминуемым.

    «Украинская армия угроблена. Сейчас идет уничтожение сохраняющих дееспособность отдельных группировок, считающих, что их предали командиры — это националисты из «Азовстали». Армия страны полностью деморализована», — отметил Сивков.

    Агония перед неминуемым: Сивков рассказал о незавидном будущем украинских солдат, брошенных офицерами ВСУ
    Prt Scr youtube.com / РОЙ ТВ

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

    * против членов организации в России возбуждены уголовные дела.

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