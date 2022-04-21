Агония перед неминуемым: Сивков рассказал о незавидном будущем украинских солдат, брошенных офицерами ВСУ

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Множество украинских военных, которые добровольно сложили
оружие, говорят о том, что их предали командиры, а сами они были отправлены на
верную смерть. Военный эксперт Константин Сивков рассказал «Народным Новостям»,
что украинская армия деморализована и находится на грани развала, о чем и
говорят признания военнослужащих.
Сложившие оружие украинские военные массово рассказывают о
предательстве командиров. По словам украинцев, военное руководство бросает их и
отправляет на верную гибель, не имея никакого плана.
Сложивший оружие бывший военнослужащий Александр Таранец рассказал,
что командование и офицеры национального батальона «Айдар»* (против членов
организации в России возбуждены уголовные дела) бросили солдат еще
в начале марта во время отступления. Мужчина отметил, что после ухода
командования все оставшиеся солдаты бросили оружие и начали разбредаться.
Показательный случай произошел в городе Северодонецке. Там,
добровольно сдавшийся армии ЛНР украинский военнослужащий Владислав Бобровский лично
столкнулся с подлостью командиров ВСУ, которые бросили свои отряды и сбежали
при первой же возможности.
«На службе в Северодонецке командование оставило нас одних, без связи. Потом я добровольно сложил оружие», — рассказал Бобровский.
Попавший в плен украинский военный из 36-й бригады морской
пехоты ВСУ раскрыл всю правду о действиях украинского командования. По его
словам, решение о бегстве с завода «Ильича» в Мариуполе приняло именно высокое
командование ВСУ.
Рассказал о предательстве военного руководства ВСУ и британский
наемник Шон Пиннер, штурмовик 36-й бригады. По его словам, командиры намеренно
отправили его и других служащих в местность, где находились российские военные,
прекрасно зная, что есть риски для жизни.
«Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился. Я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — рассказал Пиннер.
Заместитель президента Российской академии ракетных и
артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал «Народным
Новостям», что среди украинских военных сплошь и рядом слышны разговоры о
предательстве командиров. По словам эксперта, это является верным признаком
развала армии Украины, которая мечется в агонии перед неминуемым.
«Украинская армия угроблена. Сейчас идет уничтожение сохраняющих дееспособность отдельных группировок, считающих, что их предали командиры — это националисты из «Азовстали». Армия страны полностью деморализована», — отметил Сивков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
* против членов организации в России возбуждены уголовные дела.