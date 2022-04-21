Агония перед неминуемым: Сивков рассказал о незавидном будущем украинских солдат, брошенных офицерами ВСУ

«Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился. Я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — рассказал Пиннер.