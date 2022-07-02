Агентство Jiji Press: Россия решила «захватить» проект «Сахалин-2»

Российские власти фактически решили захватить проект «Сахалин-2», предусматривающий разработку месторождения нефти и газа, заявило информационное агентство Jiji Press.
По мнению журналистов издания, шаги, которые предприняла Москва, ставят под вопрос участие японских компаний Mitsui и Mitsubishi в программе. Несмотря на то, что министр промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил о сохранении импорта газа с «Сахалина-2», перспективы японских торговых домов в российском проекте приобретают все более туманные перспективы.
Между тем без стабильных поставок СПГ из России Токио придется искать альтернативного экспортера топлива. Это грозит дальнейшим повышением стоимости электричества и газа в стране.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2». На место компании «Сахалин энерджи» придет российская организация. При этом все имущество бывшего оператора будет национализировано. На Западе уверены, что Путин, таким образом, проучил мировых энергетических гигантов.