Агентство Jiji Press: Россия решила «захватить» проект «Сахалин-2»

По мнению журналистов издания, шаги, которые предприняла Москва, ставят под вопрос участие японских компаний Mitsui и Mitsubishi в программе. Несмотря на то, что министр промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил о сохранении импорта газа с «Сахалина-2», перспективы японских торговых домов в российском проекте приобретают все более туманные перспективы.