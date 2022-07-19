Агентство «Экспресс-Новости» и Медиагруппа «Патриот» договорились об информационном сотрудничестве

«Для победы в информационной войне нужны крепкие и надежные союзники. Я рад, что на одного такого единомышленника в медиагруппе стало больше. Я убежден, что совместная работа принесет плоды и что мы сможем внести свой вклад в общее дело. Вместе – мы сила!» — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.