Агентство «Экспресс-Новости» и Медиагруппа «Патриот» договорились об информационном сотрудничестве

Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с информационным агентством «Экспресс-Новости».
«Экспресс-Новости» освещает ключевые события не только в России, но и в странах СНГ. Редакция агентства выпускает материалы на тему политики, экономики, общества, культуры, спорта, технологий.
«Для победы в информационной войне нужны крепкие и надежные союзники. Я рад, что на одного такого единомышленника в медиагруппе стало больше. Я убежден, что совместная работа принесет плоды и что мы сможем внести свой вклад в общее дело. Вместе – мы сила!» — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.
В рамках сотрудничества стороны запланировали обмен эксклюзивным контентом. В редакции «Экспресс-Новостей» отметили, что главное для них — это донести до россиян все хорошее, что происходит в стране.