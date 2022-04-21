Агентство DPA: Германию ожидает дефицит подсолнечного масла

Страны ЕС и США ввели санкции против России после объявления о проведении специальной военной операции на Украине. Ограничения затронули банковский сектор, а также технологическую и энергетическую отрасли. Кроме того, эксперты прогнозируют мировой продовольственный кризис, поскольку РФ и Украина являются ключевыми поставщиками зерна. Однако из-за событий в стране экспорт приостановлен.