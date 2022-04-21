Агентство DPA: Германию ожидает дефицит подсолнечного масла

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Германию ожидает возможный дефицит подсолнечного масла. Об этом
сообщает агентство DPA со ссылкой на специалистов.
Такой прогноз связан с событиями на Украине, отмечают эксперты.
Представитель Ассоциации производителей масличных культур Германии (Ovid)
подчеркнул, что Киев является главным поставщиком подсолнечного масла на
мировом рынке. По его словам, в ближайшем будущем не стоит ждать улучшения
ситуации.
«Мы видим, что цены на подсолнечное масло резко выросли», — резюмировал представитель отраслевого объединения немецких предприятий
гостиничного бизнеса и общественного питания (Dehoga) Томас Гепперт.
Страны ЕС и США ввели санкции против России после объявления о проведении специальной военной операции на Украине. Ограничения затронули банковский сектор, а также технологическую и энергетическую отрасли. Кроме того, эксперты прогнозируют мировой продовольственный кризис, поскольку РФ и Украина являются ключевыми поставщиками зерна. Однако из-за событий в стране экспорт приостановлен.