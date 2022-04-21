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    Агентство DPA: Германию ожидает дефицит подсолнечного масла

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Агентство DPA: Германию ожидает дефицит подсолнечного масла

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    globallookpress.com/Chen Junfeng/Xinhua

    Германию ожидает возможный дефицит подсолнечного масла. Об этом
    сообщает агентство DPA со ссылкой на специалистов.

    Такой прогноз связан с событиями на Украине, отмечают эксперты.
    Представитель Ассоциации производителей масличных культур Германии (Ovid)
    подчеркнул, что Киев является главным поставщиком подсолнечного масла на
    мировом рынке. По его словам, в ближайшем будущем не стоит ждать улучшения
    ситуации.

    «Мы видим, что цены на подсолнечное масло резко выросли», — резюмировал представитель отраслевого объединения немецких предприятий
    гостиничного бизнеса и общественного питания (Dehoga) Томас Гепперт.

    Страны ЕС и США ввели санкции против России после объявления о проведении специальной военной операции на Украине. Ограничения затронули банковский сектор, а также технологическую и энергетическую отрасли. Кроме того, эксперты прогнозируют мировой продовольственный кризис, поскольку РФ и Украина являются ключевыми поставщиками зерна. Однако из-за событий в стране экспорт приостановлен. 

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