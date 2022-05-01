Агентство Bloomberg узнало содержание шестого пакета антироссийских санкций ЕС

Ограничительные меры могут быть приняты уже на следующей неделе в рамках встречи послов стран Евросоюза. Окончательное решение по санкциям еще не принято, в них могут быть внесены коррективы. Для утверждения рестрикций за них должны проголосовать все 27 государств, входящие в ЕС.