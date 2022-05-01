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    Агентство Bloomberg узнало содержание шестого пакета антироссийских санкций ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Агентство Bloomberg узнало содержание шестого пакета антироссийских санкций ЕС

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    pixabay.com

    Новые антироссийские санкции могут затронуть нефтяную отрасль и банковскую систему. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Ограничительные меры могут быть приняты уже на следующей неделе в рамках встречи послов стран Евросоюза. Окончательное решение по санкциям еще не принято, в них могут быть внесены коррективы. Для утверждения рестрикций за них должны проголосовать все 27 государств, входящие в ЕС.

    В шестой пакет вошли предложения о полном отказе от российской нефти в концу года и отключении ряда банков от системы платежей SWIFT. Одной из таких кредитных организаций может оказаться Сбербанк. В числе других санкций указано введение ограничений на оказание консалтинговых и облачных услуг,  также на покупку недвижимости.

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