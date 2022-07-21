Агентство Bloomberg раскрыло тайный сигнал Путина для Запада по «Северному потоку»

Иностранные журналисты раскрыли послание главы государства, передает «ПолитРоссия». Путин потребовал вернуть не только турбину для трубопровода, но и юридическую документацию. Таким образом, Путин послал сигнал: Европа получит газ в полном объеме, если решится проблема с попавшими под санкции деталями, убеждены аналитики.