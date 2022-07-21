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Агентство Bloomberg раскрыло тайный сигнал Путина для Запада по «Северному потоку»

Агентство Bloomberg раскрыло тайный сигнал Путина для Запада по «Северному потоку»
globallookpress.com/Stefan Sauer/dpa

Президент России Владимир Путин послал тайный сигнал западным партнерам в ситуации с трубопроводом «Северный поток», уверены в агентстве Bloomberg.

Иностранные журналисты раскрыли послание главы государства, передает «ПолитРоссия». Путин потребовал вернуть не только турбину для трубопровода, но и юридическую документацию. Таким образом, Путин послал сигнал: Европа получит газ в полном объеме, если решится проблема с попавшими под санкции деталями, убеждены аналитики.

«Для того чтобы Россия продолжала иметь геополитические рычаги влияния, ей нужен поток газа, чтобы была угроза его перекрытия», — привели слова директора консалтинговой компании Inspired Plc Ника Кэмпбелла в агентстве.

Ранее Путин объяснил, почему Канада не хочет возвращать турбину для «Северного потока», предает RT. Лидер РФ уверен: иностранное государство руководствуется желанием занять европейский энергетический рынок.

Запад Путин северный поток
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