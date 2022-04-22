Агент Ауг прокомментировала отмену спектакля с актрисой в «Электротеатре Станиславский»

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Агент актрисы Юлии Ауг Татьяна
Вакульчик высказалась об отмене спектакля «Сад» при участии кинозвезды в «Электротеатре
Станиславский».
Она сообщила, что является агентом Ауг
только в киноиндустрии. Что касается театрального мира, то она не в курсе событий.
«Ничего не знаю
про это вообще, не знаю причин. Она ничего не говорила. Я к ее работе в театре
не имею отношение, только за кино отвечаю», — сказала Вакульчик в
разговоре с Woman.ru.
Спектакль «Сад»
должны были играть два дня: 19 и 20 апреля. Однако в последний день
постановку отменили «по техническим причинам». Впоследствии выяснилось,
что поводом для отмены стал риск срыва постановки из-за скандальных
высказываний Ауг в адрес России.
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