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    Агент Ауг прокомментировала отмену спектакля с актрисой в «Электротеатре Станиславский»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Агент Ауг прокомментировала отмену спектакля с актрисой в «Электротеатре Станиславский»

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    Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

    Агент актрисы Юлии Ауг Татьяна
    Вакульчик высказалась об отмене спектакля «Сад» при участии кинозвезды в «Электротеатре
    Станиславский».

    Она сообщила, что является агентом Ауг
    только в киноиндустрии. Что касается театрального мира, то она не в курсе событий.

    «Ничего не знаю
    про это вообще, не знаю причин. Она ничего не говорила. Я к ее работе в театре
    не имею отношение, только за кино отвечаю», — сказала Вакульчик в
    разговоре с Woman.ru.

    Спектакль «Сад»
    должны были играть два дня: 19 и 20 апреля. Однако в последний день
    постановку отменили «по техническим причинам». Впоследствии выяснилось,
    что поводом для отмены стал риск срыва постановки из-за скандальных
    высказываний Ауг в адрес России.

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