Агата Муцениеце пожаловалась на проблемы при въезде в Россию

Актриса Агата Муцениеце призналась, что у нее возникли сложности при въезде в Россию. Артистка стоит долгое время в очереди на границе с Эстонией.
Муцениеце опубликовала видео в своем Telegram-канале, в нем артистка рассказала, что уже более часа стоит в очереди на российско-эстонской границе. Экс-супруга Павла Прилучного не понимает, почему на пропускном пункте сложилась такая ситуация.
«Раз, и все стоят 1,5 часа, никого не пропускают. Горит красный свет. Почему? Что происходит? Какая-то жесть», ― заявила Муцениеце.
Также актриса акцентировала внимание, что сотрудники таможенной службы не объясняют, почему людям приходится так долго ждать.