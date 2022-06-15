Агата Муцениеце доказала в суде, что у нее не было романа с режиссером Шипенко

Актриса Агата Муцениеце доказала через суд, что у нее не было романа с женатым режиссером Климом Шипенко.
Журналисты около года назад стали распространять новости о романтических отношениях между знаменитостями. В подтверждение они разместили в Сети видео, на котором пара, похожая на Шипенко и Муцениеце, мило воркует и обнимается.
Звезда сериала «Закрытая школа» изначально отбивалась от приписываемых ей амурных отношений с кинематографистом. Сначала она это делала на словах, а затем обратилась в суд, чтобы окончательно подтвердить отсутствие романа с автором «Холопа».
Теперь «СтарХит», который первый поделился роликом, выпустил опровержение. Журналисты признали, что информация не соответствует действительности.
Муцениеце была в браке с актером Павлом Прилучным, но супруги расстались в прошлом году. Шипенко счастлив в отношениях с актрисой Софьей Карпуниной. Пара воспитывает двоих детей, также у кинематографиста есть наследник от первого брака.