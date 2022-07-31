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Aftonbladet: около половины пилотов ВВС Швеции готовы уволиться со службы

Aftonbladet: около половины пилотов ВВС Швеции готовы уволиться со службы
Guenter Fischerimagebroker.com/globallookpress

Около половины пилотов ВВС Швеции пригрозили командованию, что уйдут в длительный отпуск или уволятся со службы, если в ближайшее время не будет решен вопрос с неудовлетворительными условиями труда. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Сообщается, что военные жалуются на низкие зарплаты и будущую пенсию. ВВС Швеции и без того испытывают «кадровый голод», а «новые бунты» способны обострить ситуацию до предела, пишет издание.

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист уже высказал обеспокоенность происходящим, заявив, что военное ведомство относится к сложностям в ВВС очень серьезно.

ВВС Швеции европа НАТО пилоты Швеция
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