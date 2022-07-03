AFR: Япония и Евросоюз получили плохие новости из Австралии по поводу поставок газа

«Вместо того чтобы поддержать идею разрешения дополнительного экспорта газа в Европу и Японию, Боуэн сказал, что правительство “не принесло извинений” за рассмотрение таких изменений, как так называемый механизм запуска газа и резервирование газа, который перенаправит экспорт на внутреннее потребление», – пишет газета.