AFR: Япония и Евросоюз получили плохие новости из Австралии по поводу поставок газа

Антироссийские решения стран G7 были омрачены новостями из Австралии о сокращении поставок газа за рубеж. Об этом сообщает газета The Australian Financial Review.
После саммита G7 было решено ввести ценовой потолок на российские энергоресурсы. Это привело к резкому скачку цен на газ на мировых рынках, что подстегнуло Австралию сосредоточится на внутреннем спросе.
«Вместо того чтобы поддержать идею разрешения дополнительного экспорта газа в Европу и Японию, Боуэн сказал, что правительство “не принесло извинений” за рассмотрение таких изменений, как так называемый механизм запуска газа и резервирование газа, который перенаправит экспорт на внутреннее потребление», – пишет газета.
Данная ситуация может привести к серьезным проблемам в Японии и Евросоюзе. Они рассчитывали, что возможное прекращение поставок российского газа будет замещено поставками из Австралии.