AFP: главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза встретятся для обсуждения дополнительных рестрикций против России.

По информации AFP, встреча намечена на 27 февраля. Пока не известно, в какой сфере дипломаты рассматривают санкции в отношении России.

Западные страны уже ввели ограничительные меры против российских компаний и физических лиц. Это произошло на фоне специальной военной операции, объявленной 24 февраля.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это вынужденная мера. После обращений ДНР и ЛНР о помощи требовались решительные действия. Глава российского государства уточнил, что кровопролитие будет на совести киевского режима, и призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов. Мирные жители, как отметили в Министерстве обороны России, могут жить спокойно: угрозы их жизни нет.

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