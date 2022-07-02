Аферисты-вымогатели обманули друзей Никаса Сафронова от его имени на миллион рублей

Приятели художника Никаса Сафронова пострадали по вине мошенников. Злоумышленники обманули их с целью отомстить, сообщил Telegram-канал Shot.
Сначала аферисты связались с художником. Они заявили, что заполучили всего его персональные данные, включая номера счетов в банках. Мошенники потребовали выплатить им полбиткоина. Они пригрозили, что похитят его деньги и оформят от его имени кредит на 50 миллионов рублей, если не получат вознаграждение. Никас Сафронов платить не стал.
Киберзлоумышленники взломали его электронную почту и написали контактам в адресной книге письмо от имени художника. Они просили перевести деньги на QIWI-кошелек ради патриотичной цели. Несколько человек попались на уловку преступников. Ущерб составил миллион рублей.