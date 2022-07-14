Аферисты обманывают коммерческие компании от имени Эрмитажа

По информации ряда СМИ, мошенники связываются с организациями якобы от имени менеджеров Эрмитажа и предлагают участие в поставках различных товаров на договорной основе. При этом злоумышленники присылают документы с поддельными печатаю и подписью директора Михаила Борисовича Пиотровского.