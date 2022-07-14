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Аферисты обманывают коммерческие компании от имени Эрмитажа

Аферисты обманывают коммерческие компании от имени Эрмитажа
globallookpress/Zamir Usmanov

Представители Эрмитажа пожаловались на участившиеся случаи обмана коммерческих предприятий от имени музея. Среди пострадавших — не менее 15 фирм.

По информации ряда СМИ, мошенники связываются с организациями якобы от имени менеджеров Эрмитажа и предлагают участие в поставках различных товаров на договорной основе. При этом злоумышленники присылают документы с поддельными печатаю и подписью директора Михаила Борисовича Пиотровского.

Первое преступление было совершено в апреле 2022 года. Так, одна из фирм отправила аферистам десятки ноутбуков на 1,4 млн рублей, другая — промышленные пылесосы на 270 тыс. рублей. Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно.

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