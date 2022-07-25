Аферистки из Хабаровска похитили из бюджета России 20 миллионов рублей

Полиция раскрыла мошенническую схему группы девушек из Хабаровска. Аферистки прикидывались матерями и получали социальные выплаты из российского бюджета. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.
Преступное сообщество возглавляли две женщины, которые искали девушек, готовых заработать легкие деньги нечестным путем. Своих клиентов они отправляли в ЗАГС, чтобы оформить свидетельство о рождении. Сами организаторы выдавали себя за свидетелей. В итоге девушки получали часть соцвыплат из материнского капитала, а остальное отдавали своим «работодателям».
По данным правоохранителей, в период с января 2020 по ноябрь 2021 аферистки совершили 23 подобных операций на общую сумму около 20 миллионов рублей. Фигурантки признали свою вину и сотрудничают со следствием. Следующие десять лет они могут провести в местах лишения свободы.