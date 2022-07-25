Аферистки из Хабаровска похитили из бюджета России 20 миллионов рублей

По данным правоохранителей, в период с января 2020 по ноябрь 2021 аферистки совершили 23 подобных операций на общую сумму около 20 миллионов рублей. Фигурантки признали свою вину и сотрудничают со следствием. Следующие десять лет они могут провести в местах лишения свободы.