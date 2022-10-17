Аферистка Анна Сорокина дала интервью Ксении Собчак и высказалась о конфликте на Украине, мошенничестве и жизни в тюрьме

Кадр из сериала “Изобретая Анну”

Аферистка российского происхождения Анна Делви (настоящее имя — Анна Сорокина), которая стала прототипом героини сериала Netflix “Изобретая Анну”, дала интервью Ксении Собчак. Она вышла на связь с телеведущей из тюрьмы, где отбывала наказание за мошенничество: Делви приговорили к сроку за то, что она выманивала деньги у своих богатых знакомых из Нью-Йорка, обманом вынуждая их оплачивать за нее дорогие отели и рестораны, а также брала за их счет огромные кредиты в банках. Spletnik собрал самые яркие цитаты из интервью.

Об отношении к “аферисту из тиндера” Саймону Леваеву

На самом деле мне кажется, что он ужасен. Я знаю, что меня сравнивают с ним, но я не вижу никакого сходства. Я думаю, это из-за фильма Netflix: он вышел почти сразу после сериала обо мне. Мне кажется, что он просто хищник, это все равно что обманом выманивать деньги у пожилых людей — он же сознательно выбирал своих жертв, хотя мог выбрать кого-то другого. Эти девушки не скрывали, что хотят найти богатого мужчину, они не врали ему. Это вопрос морали и этики.

Израильтянин Шимон Хают знакомился с женщинами в приложении Tinder, выдавая себя за сына алмазного магната Льва Леваева. После того как он завоевывал доверие женщин, он брал у них крупные суммы денег в долг и исчезал. Его история легла в основу сюжета фильма “Аферист из Tinder”, который вышел на Netflix.

О защите прав женщин

Мне кажется, что женщин судят гораздо более сурово, когда дело касается чего-то, что считается неприемлемым в обществе. Все ждут от женщины, что она будет по-матерински заботливой, честной, а когда вы не вписываетесь в эту роль, реакция на это гораздо более жесткая, потому что мужчины всегда себя так ведут.

О том, почему она просто не нашла себе богатого спонсора для своего проекта

Я думаю, что если кто-то дает вам деньги, он ждет чего-то взамен. Мне казалось, что если я буду брать деньги в банке, я не буду чувствовать себя зависимой. У всех есть своя мотивация, и трудно делать по-своему, когда тебя спонсирует человек со своими собственными целями.

Анна Сорокина

О сериале “Изобретая Анну”

Это более театральная версия моей истории. Скажем так, сюжет сериала был вдохновлен моей историей, поэтому далеко не все показано точно.

В феврале на Netflix вышел сериал о ее истории, за который Делви получила 320 тысяч долларов, большая часть из них пошла на покрытие долгов.

Почему она не вышла замуж за богатого мужчину

Это тоже наложило бы на меня определенные обязательства. А что если я его разлюблю и захочу расстаться? Это же мне придется искать нового парня, готового дать мне 30 млн долларов, чтобы спокойно расстаться с первым. Это же такая головная боль! А использовать свое тело — это же низко, это почти проституция. Вместо того чтобы с кем-то флиртовать и давать им надежду, я решила давать надежду финансовым организациям.

О тюрьме

Я сказала бы, что тюрьма — это тоже общество, но меньшего масштаба. Это своего рода социальный эксперимент: здесь ты встречаешь самых разных людей, и с ними приходится находить общий язык, ты не можешь просто уйти. Мы попали в одну и ту же ловушку. Я никогда раньше не встречала людей, подобных тем, что сидят в тюрьме, причем из самых разных слоев общества.

В 2019 году Анну Сорокину признали виновной в мошенничестве. Она должна была провести в тюрьме от 4 до 12 лет, однако суд освободил ее досрочно после прошения о помиловании. В 2021 году ее освободили из тюрьмы (куда вскоре снова вернули из-за просроченной визы). Сейчас она ожидает депортации в Германию, где жила до переезда в США.

Об отношениях с родителями

Я поддерживаю отношения с родителями, я звоню им каждую неделю. В последнее время они стали лучше. Я думаю, они не могли мне как-то помочь, пока шел процесс. У меня всегда были свои цели и свое видение того, как я хочу прожить свою жизнь. Они сильно отличались от взглядов моих родителей, но это не означает, что сейчас мы друг с другом не разговариваем.

Известно, что отец Анны Сорокиной не присутствовал на заседаниях в рамках суда над дочерью.

О конфликте на Украине



О конфликте на Украине я читаю только западные источники. Так странно об этом думать. У меня есть младший брат, ему сейчас 18. Это так странно: ведь если бы мама не уехала из Москвы, то его сейчас забрали бы служить. Просто кошмар.

На Украине сейчас происходит нечто чудовищное. Здесь, в США, Байдена критикуют за то, что он не действует жестче, а Трамп пишет, что будь он президентом, до войны не дошло бы. Я не политик, но самое ужасное — это то, что сейчас стороны перешли к угрозам применения ядерного оружия. Я не знаю, за происходящим даже наблюдать страшно.