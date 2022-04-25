Аэропорт Внуково переведет сотрудников на неполный рабочий день

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Московский аэропорт Внуково, вслед за Шереметьево,
ввел режим простоя. Об этом пишут «Известия».
Сотрудникам предложили перейти на
неполный рабочий день. Кроме того, 30% штата были выданы предписания о
дальнейшем сокращении. Представители аэропорта подчеркнули, что пока решения об
увольнении не принимались. Однако если объемы перелетов не возобновятся, а
общая ситуация не изменится, то это будет неизбежный шаг.
Ранее стало известно, что в России будет разработана
собственная техника для аэропортов. Она будет использоваться для обслуживания
территорий, сообщает телеканал «360».
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