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    Аэропорт Внуково переведет сотрудников на неполный рабочий день

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аэропорт Внуково переведет сотрудников на неполный рабочий день

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    wikipedia.org / Mos.ru /CC BY 4.0

    Московский аэропорт Внуково, вслед за Шереметьево,
    ввел режим простоя. Об этом пишут «Известия».

    Сотрудникам предложили перейти на
    неполный рабочий день. Кроме того, 30% штата были выданы предписания о
    дальнейшем сокращении. Представители аэропорта подчеркнули, что пока решения об
    увольнении не принимались. Однако если объемы перелетов не возобновятся, а
    общая ситуация не изменится, то это будет неизбежный шаг.

    Ранее стало известно, что в России будет разработана
    собственная техника для аэропортов. Она будет использоваться для обслуживания
    территорий, сообщает телеканал «360».

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