Аэропорт Внуково переведет сотрудников на неполный рабочий день

Сотрудникам предложили перейти на

неполный рабочий день. Кроме того, 30% штата были выданы предписания о

дальнейшем сокращении. Представители аэропорта подчеркнули, что пока решения об

увольнении не принимались. Однако если объемы перелетов не возобновятся, а

общая ситуация не изменится, то это будет неизбежный шаг.