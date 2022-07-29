Аэропорт Пулково перечислил самые популярные летние направления у петербуржцев

Список самых популярных направлений из петербургского аэропорта Пулково представили сотрудники авиагавани. Его лидером стала Москва.
Кроме того, в топ направлений вошли Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Уфа. В десятку лидеров также попали Минеральные Воды, Архангельск и Самара, сообщает Peterburg2.ru.
Среди международных направлений, которые пользуются популярностью у пассажиров Пулково, лидирует Анталья и Стамбул. Далее в топе следует Минск, Оша, Дубай, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Даламан и Бодрум. Сотрудники аэропорта также подчеркнули, что с наступлением летнего сезона карта полетов из Санкт-Петербурга стала шире.