Аэропорт Пулково перечислил самые популярные летние направления у петербуржцев

Среди международных направлений, которые пользуются популярностью у пассажиров Пулково, лидирует Анталья и Стамбул. Далее в топе следует Минск, Оша, Дубай, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Даламан и Бодрум. Сотрудники аэропорта также подчеркнули, что с наступлением летнего сезона карта полетов из Санкт-Петербурга стала шире.