Аэропорт Пулково ищет по всей стране авиатехнику и запчасти. Они нужны для проведения масштабной исторической выставки

Аэропорт Пулково занимается поиском авиатехники и запчастей по всей стране, обратившись к авиакомпаниям бесплатно одолжить ему на полгода воздушную и наземную технику, двигатели, агрегаты самолётов.





Аэропорт Пулково планирует провести масштабную историческую выставку федерального уровня в здании терминала «Прибытие» Пулково-2 на площади 2000 м2, которая пройдёт с 9 февраля по конец августа 2023 года. Выставку приурочат к 100-летию гражданской авиации России. По прогнозу, её посетят до 400 тыс. человек.





Представители аэропорта заявили, что такая выставка, с учётом последних событий, поможет подчеркнуть и напомнить общественности, что российская гражданская авиация в период СССР была на передовых позициях в мире. В России создавались воздушные суда мирового уровня усилиями отечественных специалистов.





Также выставка почтит память и выразит дань уважения всем тем, кто посвятил свою жизнь гражданской авиации. Она поможет воспитать патриотическое отношение к отрасли у молодого поколения и привлечь в неё перспективные кадры. Конечно же, на выставке будут говорить об импортозамещении и курсе на самостоятельность в авиаотрасли.









На выставке планируют показать крыло с двигателями самолёта Ил-96, лопасти вертолёта Ми-8 или новейших МС-21 и Ми-171, натуральные двигатели, продемонстрирован принцип работы аэродинамической испытательной трубы и многое другое.