Аєрокосмическая компания Thales Alenia Space приостановила работу в России — нет комплектующих

Франко-итальянская аэрокосмическая компания Thales Alenia Space приостановила работы над российским проектом по строительству центра сборки и испытаний спутниковых систем в Щелково. Причиной называют «форс-мажор».





В компании уточнили, что это временное решение, которое связан ос санкциями. Из-за них в страну нельзя ввозить нужное оборудование, потому невозможно проводить монтажные работы.

Отметим, что в 2013 году Thales Alenia Space выиграла конкурс на производство спутника «Ямал-601», в которое «Газпром» вложил более 10 миллиардов рублей. А в 2019 году «Газпром» и Thales Alenia Space подписали соглашение о создании совместного производства космических аппаратов. Именно этот проект и приостановлен.

Помимо этого, европейское космическое агентство (ЕКА) приостановило сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту ExoMars. Это тоже было связано с санкциями, которые ввели против России. Решение принял совет управляющих ЕКА.