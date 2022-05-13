«Аэрофлот» выкупил восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 у иностранных компаний

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Пока Минтранс вместе с Ростехом предпринимают все возможные меры по наращиванию производства отечественных самолетов (в первую очередь МС-21, SSJ 100 и Ту-214), «Аэрофлот» выкупил у иностранных лизинговых компаний восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330. Это стало возможным после того, как Евросоюз 8 апреля принял поправку к антироссийским санкциям, дающую возможность лизинговым компаниям продать находящиеся в России самолеты российским авиакомпаниям.





Как сообщили в самой «Аэрофлот»: «Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. Воздушные суда переведены в российский реестр. Оформлены свидетельства собственности в Российской Федерации на ПАО “Аэрофлот”».

В конце апреля совет директоров авиакомпании рассмотрел вопрос о досрочном выкупе самолетов. После этого «Аэрофлот» объявил о скором открытии нескольких рейсов на самолетах Airbus А330. Например, на Мальдивы, в Турцию и Ташкент.