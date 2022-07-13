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Аэрофлот возобновляет полеты в Пекин. Airbus A330 будет летать раз в неделю

Аэрофлот возобновляет полеты в Пекин. Airbus A330 будет летать раз в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июля возобновляет полеты в Пекин. «Аэрофлот с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва – Пекин – Москва. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — говорится в сообщении компании.


Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы «Аэрофлот» в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и, по мнению авиакомпании, станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений. Ранее Аэрофлот открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду (провинция Сычуань), полеты начнутся 22 июля.

В марте текущего года рейсы Аэрофлота в Китай (как и большая часть международных направлений) были приостановлены из-за последствий санкций ЕС и США.

авиа аэрофлот
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