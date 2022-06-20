«Аэрофлот» перейдет с Boeing и Airbus не на SSJ New и МС-21, а на Ту-214?

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Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.





«Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности “Аэрофлот”, как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — сказал он.

C чего переходить — понятно: с Boeing и Airbus, постепенно, но уверенно. Но ранее говорилось о большой заинтересованности российских компаний, в том числе и «Аэрофлота», в новейших SSJ New (импортозамещенный SSJ 100) и MC-21. Более того, на днях глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о заключении «Аэрофлотом» большого контракта на поставку MC-21.

Производственный приоритет тоже отдан в пользу SSJ New и MC-21: в России к 2030 году планируют произвести 142 SSJ New, 270 МС-21 и всего лишь по 70 Ил-114-300 и Ту-214. При производстве Ту-214 в количестве 10 штук в год, он очень-очень долго будет становиться базовым, если вообще станет.

Вместе с тем, логика в словах Виталия Савельева определенно есть, так как по своим летным характеристикам и вместимости из трех моделей Ту-214 — лучший выбор. Он вмещает до 210 пассажиров, а дальность полета достигает 6500 км. При такой же загрузке дальность полета МС-21-300/400 будет меньше, не говоря уже про SSJ New.