«Аэрофлот» больше не бронирует билеты в закрытые российские аэропорты

Как стало известно, «Аэрофлот» убрал из своей системы бронирования абсолютно все рейсы в закрытые с 24 февраля аэропорты центральной и южной части России, в том числе в Краснодар, Геленджик, Анапу, Симферополь, Ростов-на-Дону.

«Аэрофлот» убрал как собственные, так и код-шеринговые, которые обслуживались совместно с авиакомпанией «Россиия». «Аэрофлот» больше не продаёт туда билеты на всю глубину продаж.





Ранее аналогичный шаг сделала авиакомпания S7, которая убрала из системы бронирования все рейсы вплоть до 30 июня 2023 года.

Как уже сообщалось, российских пилотов просят как можно меньше пользоваться тормозами. Это уменьшит их износ и продлит ресурс.