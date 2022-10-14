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Адвокат Жорин заявил, что Клава Кока не хотела надругаться над чувствами верующих

Адвокат Жорин заявил, что Клава Кока не хотела надругаться над чувствами верующих
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Звездный адвокат Сергей Жорин заступился за певицу Клаву Коку, которая шокировала поклонников матерной песней, исполненной на фоне храма.

По мнению юриста, звезда не имела злого умысла и не хотела оскорбить чувства верующих. Адвокат уверяет, что необходимо проводить грань между творчеством артистов и желанием сделать гадость.

«Мне кажется, что в данном случае ни о чем подобном речи не идет», — процитировали Жорина NEWS.ru.

Защитник привел в пример выступление коллектива «Камерный хор» возле Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Юрист считает два этих случая идентичными.

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