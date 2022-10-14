Адвокат Жорин заявил, что Клава Кока не хотела надругаться над чувствами верующих

Звездный адвокат Сергей Жорин заступился за певицу Клаву Коку, которая шокировала поклонников матерной песней, исполненной на фоне храма.
По мнению юриста, звезда не имела злого умысла и не хотела оскорбить чувства верующих. Адвокат уверяет, что необходимо проводить грань между творчеством артистов и желанием сделать гадость.
«Мне кажется, что в данном случае ни о чем подобном речи не идет», — процитировали Жорина NEWS.ru.
Защитник привел в пример выступление коллектива «Камерный хор» возле Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Юрист считает два этих случая идентичными.