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Адвокат Тропин разъяснил работодателям порядок увольнения часто опаздывающих сотрудников

Адвокат Тропин разъяснил работодателям порядок увольнения часто опаздывающих сотрудников
pexels.com

Работодатели могут уволить сотрудников, не соблюдающих рабочий график, на основании трудового договора. Об этом рассказал адвокат Лев Тропин.

По его словам, в документах при приеме на работу нужно четко прописывать рабочее время, а работник должен ознакомиться с ними и подписаться — только в этом случае можно будет доказать вину сотрудника в опоздании или прогуле и законность требований работодателя, сообщает NEWS.ru.

«Отсутствие работника на рабочем месте необходимо зафиксировать. Чаще всего на практике составляют акт или докладную записку, а также фиксируют данные системы электронного входа/выхода», — пояснил Лев Тропин.

Любое отсутствие сотрудника по неуважительной причине является основанием для выговора, добавил адвокат. Два наложенных на работника взыскания дают основание уволить нерадивого работника.

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RusNewsToday24
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