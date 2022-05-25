Адвокат Тропин разъяснил работодателям порядок увольнения часто опаздывающих сотрудников

Работодатели могут уволить сотрудников, не соблюдающих рабочий график, на основании трудового договора. Об этом рассказал адвокат Лев Тропин.
По его словам, в документах при приеме на работу нужно четко прописывать рабочее время, а работник должен ознакомиться с ними и подписаться — только в этом случае можно будет доказать вину сотрудника в опоздании или прогуле и законность требований работодателя, сообщает NEWS.ru.
«Отсутствие работника на рабочем месте необходимо зафиксировать. Чаще всего на практике составляют акт или докладную записку, а также фиксируют данные системы электронного входа/выхода», — пояснил Лев Тропин.
Любое отсутствие сотрудника по неуважительной причине является основанием для выговора, добавил адвокат. Два наложенных на работника взыскания дают основание уволить нерадивого работника.