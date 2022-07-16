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Адвокат Рики Мартина заявил, что певец не имел сексуальных отношений с племянником

Адвокат Рики Мартина заявил, что певец не имел сексуальных отношений с племянником
Hubert Boesl/dpa/Globallookpress

Защитник поп-музыканта Рики Мартина прокомментировал обвинения в сексуальном насилии против певца.

Родственник музыканта заявил, что стал жертвой физического и психологического насилия со стороны своего звездного дяди. Однако адвокат Мартина уверен, что у 21-летнего молодого человека богатая фантазия, которая не имеет связи с реальностью.

«У Рики Мартина никогда не было сексуальных или романтических отношений с племянником. Это не просто ложь — это отвратительно», — цитирует слова правозащитника Marca.

Обвинения против артиста были выдвинуты 2 июля. По словам племянника Мартина, он подвергался насилию на протяжении семи месяцев. Судебное слушание по делу начнется 21 июля.

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RusNewsToday24
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