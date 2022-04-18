Адвокат ректора ВШСИ Полянкина намерен обжаловать домашний арест подзащитного

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
В ближайшее время фигурант и его защита намерены обжаловать избранную меру пресечения. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на адвоката Полянкина Василия Куликова.
По словам правозащитника, соответствующая жалоба уже подготовлена. В ближайшее время она будет направлена в компетентные органы.
Также сообщается, что сам Полянкин не согласен с обвинением, которое ему было предъявлено.
Если вам потребуются услуги адвоката по банкротству, обратитесь к професианалу. Можно получить бесплатную консультацию. Банкротство физических и юридических лиц.
загрузка...