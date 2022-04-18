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    Адвокат ректора ВШСИ Полянкина намерен обжаловать домашний арест подзащитного

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    В ближайшее время фигурант и его защита намерены обжаловать избранную меру пресечения. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на адвоката Полянкина Василия Куликова.

    По словам правозащитника, соответствующая жалоба уже подготовлена. В ближайшее время она будет направлена в компетентные органы.

    Также сообщается, что сам Полянкин не согласен с обвинением, которое ему было предъявлено.

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