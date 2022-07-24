Адвокат объяснил, почему отцу Жанны Фриске не стоит судиться с Шепелевым из-за денег сына

Отец певицы Жанны Фриске Владимир планирует подать в суд на бывшего мужа исполнительницы Дмитрия Шепелева за то, что он потратил средства со счета сына Платона, сообщает портал BLITZ+. Известный адвокат Вадим Багатурия прокомментировал новость и предположил, его ждет провал.
Юрист отметил, что Владимиру Фриске нечего предъявить телеведущему. По его словам, даже если бывший зять потратил средства, то это не запрещено законом.
«Это просто очередной виток борьбы родителей Фриске с Шепелевым. Перспектив у такого заявления — ноль. Деньги если и перешли к ребенку после смерти Жанны в порядке наследования, то Шепелев, как законный представитель сына, мог распоряжаться средствами по своему усмотрению», — пояснил адвокат.
Ранее сообщалось, что журналист Георгий Иващенко рассказал, что, Шепелев решил не выделять средства на лечение онкобольной супруги. Помимо этого, телеведущий опубликовал фотографию супруги на каталке в аэропорту, хотя Фриске просила не делать этого.