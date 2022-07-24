Адвокат объяснил, почему отцу Жанны Фриске не стоит судиться с Шепелевым из-за денег сына

«Это просто очередной виток борьбы родителей Фриске с Шепелевым. Перспектив у такого заявления — ноль. Деньги если и перешли к ребенку после смерти Жанны в порядке наследования, то Шепелев, как законный представитель сына, мог распоряжаться средствами по своему усмотрению», — пояснил адвокат.