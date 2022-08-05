Адвокат объяснил, почему Максим Галкин может остаться без замка в деревне Грязь

Адвокат Вадим Багатурия объяснил, что у сбежавшего из страны шоумена Максима Галкина могут отобрать замок в деревне Грязь.
Если муж Примадонны действительно не платил налоги и его за это осудят — он может рассчитаться и будет чист, рассуждает адвокат, а вот если денег на штраф у него не окажется, то тогда начнется процедура реализации имущества для оплаты долговых обязательств.
«Принудительное изъятие его имущества, арестованного в рамках расследования его уголовного дела, возможно только в одном случае — если вынесут приговор, в котором он признан виновным, но у него нет денег на погашение этой задолженности. Тогда государство инициирует исполнительное производство, этот замок выставляется на торги, после чего — продается», — рассказал правозащитник порталу BLITZ+.
Напомним, что усадьба звездной четы в подмосковной деревне Грязь долгое время пустовала и была заброшена. Однако оказалось, что сейчас там устраивает шумные вечеринки внук Аллы Пугачевой Пресняков-младший.