Адвокат Николаенко рассказал о борьбе властей с «резиновыми квартирами»

Новая законодательная мера позволит запретить в квартире прописку более одного человека на шесть квадратных метров. Инициатива должна привести к тому, что практика покупки жилплощади микродолями уйдет в прошлое. Особенно это касается «резиновых квартир», которые чаще всего встречаются в Москве.