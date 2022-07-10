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Адвокат Николаенко рассказал о борьбе властей с «резиновыми квартирами»

Адвокат Николаенко рассказал о борьбе властей с «резиновыми квартирами»

Госдума начала активную борьбу с так называемыми «резиновыми квартирами». Соответствующий законопроект уже одобрен депутатами, сообщил агентству «Прайм» глава проектов Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгений Николаенко.

Новая законодательная мера позволит запретить в квартире прописку более одного человека на шесть квадратных метров. Инициатива должна привести к тому, что практика покупки жилплощади микродолями уйдет в прошлое. Особенно это касается «резиновых квартир», которые чаще всего встречаются в Москве.

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RusNewsToday24
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