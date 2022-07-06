Адвокат Нефедовский: суровое наказание может грозить охранникам, избившим на пляже в Сочи отдыхающего

После избиения охранниками пляжа отдыхающего в Сочи сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Какое наказание может грозить сотрудникам охраны рассказал «Народным Новостям» кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский.
Недавно в соцсетях появилось видео, как несколько мужчин избивают палками молодого парня, а потом уходят. Как стало известно позднее, это были охранники пляжа, которые пытались не допустить незаконную торговлю фруктами.
Действия охранников и последующее возбуждение полицией уголовного дела прокомментировал адвокат Геннадий Нефедовский. По его словам, следствию в любом случае необходимо будет установить все обстоятельства дела и причину возникновения конфликта. При этом также необходимо будет выяснить, находились ли охранники пляжа в момент избиения при исполнении обязанностей.
«В случае если находились, то может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 203 УК РФ (Превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей) и поскольку деяние было совершено группой лиц с применением насилия, то наказание будет суровым — до 7 лет лишения свободы с запретом занимать должности в рядах ЧОП до 3 лет», — рассказал юрист.
Адвокат отметил, что в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство», ответственность может быть отягчена тем, что избиение было с использованием охранниками палок.
«В связи с использованием охранниками палок при избиении, им грозит также до 7 лет лишения свободы и штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей», — подчеркнул Нефедовский.