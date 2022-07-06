Адвокат Нефедовский: суровое наказание может грозить охранникам, избившим на пляже в Сочи отдыхающего

«В случае если находились, то может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 203 УК РФ (Превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей) и поскольку деяние было совершено группой лиц с применением насилия, то наказание будет суровым — до 7 лет лишения свободы с запретом занимать должности в рядах ЧОП до 3 лет», — рассказал юрист.