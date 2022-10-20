Адвокат Лунев рассказал, чем для Большовой может обернуться смертельное ДТП под Калугой

Актриса театра, кино и дубляжа Анна Большова 14 октября стала участницей ДТП в Калужской области, в результате которого погибла женщина. Что может грозить заслуженной артистке России — рассказал адвокат Даниил Лунев.
Специалист подчеркнул, что в случае, если вина знаменитости в нарушении ПДД будет доказана — ей может грозить до четырех с половиной лет принудительных работ с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
При этом, как пишет «Вечерняя Москва», суд может принять и более жесткую позицию. В этом случае актрису могут лишить свободы на срок до пяти лет.